Президент Ирана 7 декабря посетит Москву

По данным Tasnim, визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву 7 декабря во главе иранской делегации. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. Стороны планируют обсудить взаимодействие в экономической сфере, а также вопросы регионального и международного характера, в частности палестинский вопрос и последние события в секторе Газа. Состав делегации, которая будет сопровождать Раиси, пока не раскрывается.

В последний раз президенты России и Ирана провели переговоры 16 октября: в ходе телефонного разговора они обсудили ситуацию в секторе Газа. Тогда Раиси заявил, что преступления, которые Израиль совершает в Газе, должны быть прекращены, и предупредил, что текущий конфликт может вылиться в широкомасштабное военное противостояние. Со своей стороны российский лидер выразил серьезную озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну и указал, что Москва готова работать со всеми конструктивно настроенными сторонами для скорейшего урегулирования палестино-израильского конфликта.