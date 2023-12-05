Спикер парламента Армении не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ в Москве

Ален Симонян поставил об этом в известность спикера Госдумы Вячеслава Володина, направив ему официальное письмо

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), которое состоится 19 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян.

"Ален Симонян не примет участие в заседании ОДКБ в Москве. Об этом он поставил в известность спикера Госдумы Вячеслава Володина, направив ему официальное письмо. В заседании не примет участие и делегация парламента Армении", - говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на сайте парламента.