Финская таможня расследует поставку почти 3 500 дронов в РФ в обход санкций

По данным ведомства, стоимость дронов составила более €2 млн

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Таможня Финляндии ведет расследование в отношении двух компаний, поставлявших за рубеж различное оборудование, включая дроны, которое оказалось в России вопреки санкциям ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По его информации, две финские компании оформили более 30 экспортных операций на поставку санкционных товаров транзитом через Россию. Как полагают в Финляндии, груз в итоге остался на территории РФ.

"Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3 500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более €2 млн", - следует из пресс-релиза.

Также фирмы поставляли различную электронику, микроконтроллеры, полупроводники и другое оборудование, которое может использоваться в военных целях.

Финская таможня утверждает, что "по результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России". Под следствием находятся шесть человек, один помещен под стражу, дело будет передано в прокуратуру в декабре, сообщает таможня.