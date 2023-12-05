Парламент Армении не стал обсуждать закон против признания Карабаха азербайджанским

За это проголосовала провластная фракция "Гражданский договор"

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание Армении не включило в повестку пленарного заседания законопроект об установлении уголовной ответственности за признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Против проголосовала провластная фракция "Гражданский договор". Трансляция заседания ведется в режиме онлайн на YouTube канале парламента.

"Фракция "Гражданский договор" своим голосованием отвергла инициированный 58 тыс. гражданами Армении проект, еще раз подтвердив свою нелегитимность", - заявил представлявший проект оппозиционный депутат Арцвик Минасян.