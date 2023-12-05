Страны ОДКБ назвали неприемлемым размещение по периметру их границ систем вооружений

Члены организации отметили, что это создает угрозы коллективной безопасности

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о неприемлемости размещения по периметру их границ систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности. Об этом говорится в декларации Совета ОДКБ, опубликованной на сайте организации.

"Намерены продолжать совместную деятельность по поддержанию безопасности и недопущению дестабилизирующего воздействия в зоне ответственности организации. Подчеркиваем неприемлемость размещения по ее периметру систем вооружений, создающих угрозы коллективной безопасности ОДКБ", - указано в документе.