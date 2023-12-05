Депутат Рады: США не рекомендуют союзникам вести с Украиной разговоры о вступлении в НАТО

Алексей Гончаренко отметил, что в 2024 году страна не войдет в альянс

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Украине надо смириться с тем, что она не станет членом НАТО в 2024 году, а госсекретарь США Энтони Блинкен не рекомендовал союзникам в Европе вести с Киевом разговоры о вступлении в альянс. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со ссылкой на свои источники.

"В Вашингтоне несколько источников мне подтвердили, что Блинкен сказал европейцам перестать говорить с Украиной о НАТО. Никакой НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США", - написал он в Telegram-канале.

Как утверждает Гончаренко, в Вашингтоне "четко дали сигнал", что Украина не станет членом альянса сразу после завершения боевых действий. "Будут какие-то движения в сторону альянса. Мы получаем какие-то поблажки. Но что в 2024 году мы станем членами - нет. В офисе президента [Украины] с этим смирились", - написал он, отметив, что Киеву следует сосредоточить усилия на вступлении в Евросоюз.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле этого года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 28 ноября, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но не уточнил, когда это может произойти. В свою очередь Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе в ноябре после заседания глав МИД стран НАТО вновь отметил, что Украина войдет в НАТО, "когда все страны альянса с этим согласятся и все условия будут соблюдены".

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, в вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. При этом на фоне заявлений партнеров на Украине начали высказывать сомнения, что страна все же достигнет этой цели.

Официальный представитель МИД РФ подчеркивала, что позиция России относительно вступления Украины в НАТО не поменялась с 2008 года, когда на саммите в Бухаресте альянс впервые пообещал Киеву членство в своих рядах. В Москве считают это угрозой своей безопасности, в соответствии с одной из целей СВО Украина должна оставаться нейтральным государством и не входить ни в какие военные блоки, в первую очередь в НАТО.