Глава МИД Ирана одобрил создание новой единой организации в каспийском регионе

Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что организация сможет осуществлять контроль над всеми областями сотрудничества в регионе Каспийского моря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Необходимо создать новую единую организацию, которая сможет осуществлять контроль над всеми областями сотрудничества в регионе Каспийского моря. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в начале встрече глав МИД прикаспийских стран, которая проходит в Москве.

"Создание <...> организации, которая сможет контролировать все области сотрудничества в Каспийском море, является необходимостью", - указал дипломат.

"В целях превращения Каспийского моря в символ дружбы, прогресса и развития нам необходимо и дальше укреплять коллективное взаимодействие и сотрудничество. У нас нет другого выхода, кроме как двигаться вперед по пути институционализации и структуризации сотрудничества в Каспийском море", - резюмировал Абдоллахиян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, а продвинуть его далее могло бы создание Каспийского совета.