Индия и Кения договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере

Премьер-министр Кении Уильям Руто уточнил, что одним из приоритетов станет противодействие терроризму

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Кении Уильям Руто провели переговоры в Нью-Дели, договорились наращивать сотрудничество в сельском хозяйстве, технологиях и военной сфере. Об этом оба политика сообщили на пресс-конференции по итогам встречи.

"На сегодняшних переговорах мы сделали акцент на совместных военных учениях, наращивании потенциала [оборонного сотрудничества], а также на налаживании связей оборонных секторов обеих стран. Мы также обсудили использование космических технологий для общественного блага. Мы согласны поделиться с Кенией успешным опытом в этой важной сфере", - заявил Моди.

Он отметил, что среди прочего обсуждалась тема безопасности морских путей в Индийском океане, в этой связи стороны приняли документ с изложением общего видения проблематики.

Руто уточнил, что одним из приоритетов оборонного сотрудничества двух стран станет противодействие терроризму. "Терроризм - это серьезная проблема как для Кении, так и для Индии. И мы договорились, что наши военные будут сотрудничать, обмениваться информацией, опытом, знаниями и разведданными, чтобы гарантировать, что мы работаем над вызовом со стороны терроризма", - заявил он.

Помимо этого, Индия согласилась выделить Кении кредитную линию в $250 млн на механизацию аграрного сектора. Страны также намерены углублять сотрудничество с сфере технологий и инноваций. "Мы полностью готовы поделиться с Кенией нашими достижениями в области обеспечения цифровой общественной инфраструктуры. Соглашение, которое было подписано сегодня по этому важному вопросу, поможет нашим усилиям", - заявил Моди.