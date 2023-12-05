AFP: Россия может усилить свои позиции в странах Сахеля после ухода Франции из региона

По информации агентства, российская дипломатия находится "в более выигрышной позиции" по сравнению с французской

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия находится в благоприятном положении для усиления своих позиций в Нигере и других странах Сахеля ввиду ухудшения отношений новых властей государств региона с Францией. Такое мнение высказало агентство AFP по итогам поездки заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова в Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

Как отмечает агентство, российская дипломатия находится "в более выигрышной позиции" по сравнению с Францией, которая стала "мишенью" новых властей Нигера, которые разорвали соглашение о военном сотрудничестве и выслали из страны французский контингент.

Как сообщило нигерское государственное агентство ANP, 4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

Помимо интенсификации взаимодействия по военной линии, подчеркивает AFP со ссылкой на власти Мали, Россия собирается развивать в регионе проекты в сфере возобновляемой энергии, горной добычи, авиационного и наземного транспорта, а также содействовать укреплению продовольственной безопасности.

В сентябре Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля. В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.