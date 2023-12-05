Эмир Катара призвал СБ ООН вернуть Израиль за стол переговоров по урегулированию в Газе

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани также назвал позором то, что международное сообщество не препятствует действиям израильской стороны

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал Совет Безопасности ООН заставить Израиль вернуться за стол переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа.

"Мы призываем Совет Безопасности выполнить свои обязательства, положить конец варварской войне и заставить Израиль вернуться к переговорам", - сказал эмир на открытии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Дохе.

Он также назвал позором то, что международное сообщество не препятствует действиям Израиля, который продолжает "систематическое и преднамеренное убийство невинных гражданских лиц, включая женщин и детей".

Двухдневный 44-й саммит ССАГПЗ начал работу в столице Катара во вторник. Помимо лидеров стран Персидского залива, на саммит приглашен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.