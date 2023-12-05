ЦАХАЛ назвал число потерь среди военных за время наземной операции в Газе

По информации армейской пресс-службы, всего в ходе этой операции погибло 80 военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Еще двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате боевых действий в секторе Газа - таким образом, число военных, погибших в ходе наземной операции, увеличилось до 80. Об этом говорится на сайте армейской пресс-службы.

По ее сведениям, погибшие имели чин младших офицеров: один из них служил в ЦАХАЛ в звании капитана, другой был майором в отставке. Оба они погибли в ходе боев на территории сектора Газа в понедельник, 4 декабря. Общие потери в рядах ЦАХАЛ составляют на настоящий момент 406 человек.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив палестинское радикальное движение ХАМАС в срыве перемирия.