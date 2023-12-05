Туркмения в 2024 году планирует принять глав МИД каспийской "пятерки"

Глава внешнеполитического ведомства страны Рашид Мередов также призвал укреплять координацию их действий в других форматах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Туркмения предлагает провести встречу министров иностранных дел прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения) в 2024 году на своей территории. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Рашид Мередов.

"Еще раз подчеркиваем необходимость организации таких совещаний каждый год попеременно в городах наших стран. В заключение позвольте предложить проведение в следующем году очередного совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Туркменистане", - сказал он, выступая на заседании глав МИД объединения.

Мередов также призвал укреплять координацию действий прикаспийской "пятерки" и в других форматах. "Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Туркменистана в прошлом году на ашхабадском саммите инициативе о создании Совета делового сотрудничества прикаспийских государств", - напомнил он.

Отдельное внимание Мередов уделил необходимости обеспечения безопасности в регионе. "Каспий должен оставаться зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития", - указал он.

В этом году министерская встреча прошла в Москве.