В Риме активисты Greenpeace вывесили на здании энергокомпании Eni баннер в защиту природы

СМИ Италии отмечают, что акция приурочена к проходящему в ОАЭ саммиту ООН по климату

РИМ, 5 декабря. /ТАСС/. Активисты международной природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) утром забрались на здание штаб-квартиры итальянской энергетической компании Eni в Риме. Как сообщило агентство ANSA, они вывесили баннер с лозунгом в защиту природы.

Как видно на распространяемых в СМИ видеозаписях, активисты также спроецировали на фасад здания несколько сообщений.

Итальянские СМИ отмечают, что акция приурочена к проходящему в ОАЭ саммиту ООН по климату. Ранее председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил, что крупнейшие нефтяные компании, на долю которых приходится более 40% мировой добычи, присоединились к Хартии о сокращении выбросов метана и углекислого газа в атмосферу. Среди них - крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco, а также американская ExxonMobil, британская Shell, итальянская Eni и эмиратская ADNOC.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.