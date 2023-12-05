Лидер крайне правых Испании рассказал о чувстве стыда за слова премьера об Израиле

Большинство испанцев испытали эти эмоции из-за заявлений Педро Санчеса, заявил председатель партии Vox Сантьяго Абаскаль

МАДРИД, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель испанской крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль посетил Израиль, где сообщил о поддержке со стороны своей политической силы премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в его борьбе против радикального движения ХАМАС.

"Сантьяго Абаскаль сообщил в Израиле о поддержке Vox правительства Биньямина Нетаньяху в его борьбе с исламистским терроризмом ХАМАС", - говорится в публикации крайне правых в соцсети X. Во время поездки лидер партии встретился с двумя министрами кабмина Израиля. Как передает газета ABC, Абаскаль заявил о чувстве "стыда, который испытало большинство испанцев в связи с заявлениями [премьер-министра Испании] Педро Санчеса".

Во второй половине ноября в отношениях между Израилем и Испанией произошел дипломатический кризис после слов Санчеса о ситуации на Ближнем Востоке. Премьер королевства заявлял, что ответ на атаку ХАМАС не должен повлечь за собой гибель тысяч детей. Глава правительства также говорил, что международному сообществу пора признать Палестину и выражал сомнения в том, что еврейское государство соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

В результате посла Испании дважды вызывали в МИД Израиля, также была отозвана для консультаций глава дипмиссии еврейского государства в Мадриде.