Британцев призвали быть готовыми к ЧП, которые лишат их доступа к интернету

Как заявил замглавы правительства Великобритании Оливер Дауден, жителям Соединенного Королевства следует иметь набор, в котором будут радиоприемник на батарейках, аккумуляторы, фонарики, свечи и другие предметы, которые могут понадобиться в случае природной или техногенной катастрофы

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Жителям Великобритании необходимо подготовиться к возможности ЧП, которые могут оставить их без электричества и доступа к интернету. Об этом заявил замглавы правительства Великобритании Оливер Дауден, слова которого приводит газета The Times.

"Мир изменился до неузнаваемости, и наше общество очень сильно зависит от цифровой инфраструктуры", - подчеркнул он, рассказывая о планах кабмина в 2024 году представить подробное руководство для граждан по подготовке к различным ЧП. "Правительство должно гарантировать, что в эту цифровую эпоху мы сохраним стойкость [к возможным вызовам], и что компетентные структуры учитывают это, в том числе рассматривая возможность сохранения аналоговых технологий в случаях, когда это имеет смысл", - добавил он.

По словам Даудена, жителям Соединенного Королевства следует иметь набор на случай ЧП, в котором будут радиоприемник на батарейках, аккумуляторы, фонарики, свечи и другие предметы, которые могут понадобиться в случае природной или техногенной катастрофы. Ранее правительство представило список из 89 подобных угроз, включавший теракты, масштабные кибератаки, удары по ключевой инфраструктуре с помощью беспилотников и повреждение подводных коммуникационных кабелей в Атлантическом океане.

На случай этих и других чрезвычайных ситуаций власти страны создадут центр подготовки специалистов по кризисному управлению и ликвидации последствий ЧП. Будут также возрождены некоторые элементы организации гражданской обороны, включая создание общенациональной волонтерской структуры, к которой смогут примкнуть желающие оказывать помощь другим людям в случае ЧП и обмениваться опытом в этой сфере.

По словам заместителя премьера, серьезные новые риски создают изменение климата, грозящее Великобритании наводнениями в зимний период и летней засухой, а также стремительное развитие технологии искусственного интеллекта.