Белорусский Красный Крест продолжит помощь беженцам после остановки финансирования Женевой

Как заявил генеральный секретарь БКК Дмитрий Шевцов, после прекращения финансирования МФОККиКП помощь мигрантам будет оказываться, "может быть, не в таком объеме", как ранее"

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Белорусский Красный Крест (БКК), несмотря на прекращение финансирования со стороны базирующейся в Женеве Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), продолжит оказывать помощь мигрантам, в том числе с Украины. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил генеральный секретарь БКК Дмитрий Шевцов.

"Несмотря на громкую фразу о приостановлении финансирования, Международная федерация Красного Креста никогда не оказывала финансовую помощь в проектах [БКК], направленных на граждан Республики Беларусь. Это исключительно денежные средства для помощи мигрантам, причем только исключительно с Украины. Они даже не оказывают помощь мигрантам, которые прибывают с Ближнего Востока. Поэтому, конечно, мы продолжим оказывать помощь, в том числе и мигрантам, которые прибывают с Украины, из других стран", - сказал он перед началом мероприятия "Лучший волонтер - 2023", которое проходит в Минске.

Шевцов отметил, что после прекращения финансирования МФОККиКП помощь мигрантам будет оказываться, "может быть, не в таком объеме", как ранее". "Но тем не менее люди не останутся один на один со своей бедой", - подчеркнул генеральный секретарь БКК. "Мы сможем их обеспечить и кровом, если необходимо, и помочь восстановить документы, и помочь трудоустроить, и обеспечить их продовольственными наборами, одеждой, гигиеной - всем, что необходимо человеку, чтобы стабилизироваться и начать интегрироваться в наше общество", - заверил он.

Шевцов уточнил, что в настоящее время под опекой Белорусского Красного Креста находятся чуть более 7 тыс. человек, прибывших с территории Украины. Генеральный секретарь организации отметил, что более 40 граждан Белоруссии и членов их семей, эвакуированных в середине ноября из сектора Газа, "в помощи и поддержке Белорусского Красного Креста не нуждаются".

Отстранение и финансирование

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 1 декабря сообщила о приостановке членства в ней БКК из-за "невыполнения Белорусским Красным Крестом требования о снятии с должности" Шевцова. Ранее правление МФОККиКП в ультимативной форме требовало ухода генерального секретаря БКК в отставку до 30 ноября в связи с его июльской поездкой в Донбасс. В пресс-релизе МФОККиКП указывалось, что причиной требования и предшествовавшего расследования стали заявления Шевцова, в том числе о ядерном оружии и перемещении детей в Белоруссию, и его визит в Луганск и Донецк.

Отстранение БКК означает, что он теряет права члена МФОККиКП, любое новое финансирование БКК приостановлено. Белорусский Красный Крест не сможет участвовать в заседаниях Генеральной ассамблеи МФОККиКП, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях федерации. При этом БКК может быть восстановлен в своих правах после того, как выполнит решение правления МФОККиКП. Ранее Шевцов назвал решение федерации абсолютно политизированным.