СМИ: ФРГ продлила режим контроля на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией

Он будет действовать до 15 декабря, сообщил портал Tagesschau

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (СДПГ) продлила стационарный контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией до 15 декабря для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил новостной портал Tagesschau со ссылкой на МВД ФРГ.

По его данным, федеральная полиция теперь может продолжить гибко применять "весь комплекс стационарных и мобильных мер по охране границы" в зависимости от ситуации. По словам пресс-секретаря Фезер, такие шаги "приносят плоды, поэтому нам следует их придерживаться". Он также отметил, что с момента введения подобных мер 16 октября федеральная полиция смогла предотвратить 1,1 тыс. и выявить около 3,3 тыс. попыток незаконной миграции на границе с Польшей.

В середине октября Фезер поручила полицейским начать стационарные проверки на границе трех стран, как это происходит на границе с Австрией с 2015 года.

Согласно официальным данным, в январе - сентябре убежища в Германии запросили более 233 тыс. человек, что на 73% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Многие коммуны не справляются с размещением, снабжением и интеграцией мигрантов.