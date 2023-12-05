В Будапеште заявили, что посол США ведет себя так, будто Венгрия - американский штат

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер подчеркнул, что его страна является "одним из лучших мест в мире" с точки зрения обеспечения безопасности еврейского народа

БУДАПЕШТ, 5 декабря. /ТАСС/. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман ведет себя так, словно Венгрия - один из американских штатов. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер, чьи слова приводит правительственный портал About Hungary.

"Дэвид Прессман ведет себя так, словно Венгрия - 51-й штат США, а он [его] губернатор", - такими словами чиновник прокомментировал высказывания американского посла на церемонии открытия 12-го фестиваля еврейского кино в Будапеште. Прессман тогда критически оценил плакаты, намекавшие на связь семейства крупных американских бизнесменов еврейско-венгерского происхождения Соросов с руководством Еврокомиссии.

"Венгрия говорит "нет" миграции, это решение должны уважать все, - продолжал Менцер. - Проблема в том, что посол США этого не делает". Представитель венгерского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Венгрия - "одно из лучших мест в мире" с точки зрения обеспечения безопасности еврейского народа, в то время как в США в настоящее время эта проблема стоит "особенно остро".

Как поясняет портал, евреи составляют всего 2% американского населения, но против них совершается 55% преступлений на почве ненависти. По словам Менцера, 88% евреев - жителей США считают антисемитизм серьезной проблемой в стране.