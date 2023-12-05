СМИ: в Бразилии приняли первый в мире закон, разработанный нейросетью

По данным портала G1, документ позволяет муниципалитету не взимать с налогоплательщиков плату за замену счетчиков воды в случае их кражи

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 декабря. /ТАСС/. Горсовет Порту-Алегри, столицы бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, принял закон, текст которого был полностью написан с помощью искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом сообщил новостной портал G1.

Он указывает, что документ был создан нейронной сетью по запросу участника городского совета Рамиру Росариу. Законопроект позволяет муниципалитету не взимать с налогоплательщиков плату за замену счетчиков воды в случае их кражи. Документ уже одобрен советом и подписан мэром города Себаштиау Мелу.

О том, что законопроект был разработан нейросетью, участники горсовета, мэр и горожане узнали только после его принятия, пишет G1. "Наша стратегия заключалась в том, чтобы не говорить никому, что это сделал искусственный интеллект, мы просто <...> хотели провести эксперимент", - отметил Росарио порталу. Он добавил, что в ближайшие несколько лет общество ждет "революция в различных областях благодаря искусственному интеллекту и политика не может остаться в стороне от этих изменений".

Американская компания OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.