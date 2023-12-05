В Литве школьные учителя приостановили забастовку

При этом окончательно прекращать акции протеста профсоюз не намерен

ВИЛЬНЮС, 5 декабря. /ТАСС/. Школьные учителя Литвы, требующие повышения зарплаты, приостановят, но не прекратят забастовку. Об этом сообщил журналистам Андрюс Навицкас, председатель профсоюза работников образования, организовавшего акцию протеста.

"Полагаю, что разумно приостановить забастовку, так как страдают учащиеся, проблемы возникают у родителей, а бастующие педагоги страдают финансово", - заявил он.

Однако окончательно прекращать забастовку профсоюз не намерен. "Возможно, к акции протеста мы вернемся уже в 2024 году", - сказал профсоюзный лидер.

Профсоюз работников системы образования, чьи требования о повышении зарплаты не были учтены при принятии госбюджета на 2024 год, проводит забастовку учителей с 29 сентября. 12 октября она была приостановлена и возобновлена 22 ноября. Учителя временно вернулись в классы 27 ноября. Профсоюз заявил, что к активной форме забастовки педагоги перейдут 5 декабря, когда Сейм (парламент) будет голосовать по проекту госбюджета на 2024 год. В ноябре бастовали около 2 тыс. учителей. Во вторник участников было около 1,2 тыс.