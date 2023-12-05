СМИ: главы МИД некоторых арабских стран посетят Вашингтон для консультаций по Газе

Они прибудут в США на следующей неделе, сообщает Al Hadath

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Египта, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии совершат визит в США для консультаций по ситуации в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, министры посетят Вашингтон на следующей неделе. Дополнительные подробности их поездки канал не приводит.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.