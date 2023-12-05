Госдеп объявил о готовности США выплатить $7 млн за данные о бизнесмене Артеме Уссе

Ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США готовы выплатить до $7 млн за данные о российском бизнесмене Артеме Уссе, сыне бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Как уточняется в документе, Госдеп предлагает "вознаграждение в размере до $7 млн" за информацию, которая позволит задержать бизнесмена.

Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. В США ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы. Он был задержан в Италии 17 октября прошлого года по запросу США, затем под домашним арестом ожидал решения суда об экстрадиции в США.

21 марта суд в Милане принял положительное решение по этому вопросу. 23 марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом. Позже он добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже требовала его выдачи.