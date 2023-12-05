Киев не ждут в НАТО и ЕС, Залужный заранее побеждает Зеленского. Ситуация вокруг Украины

Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной и предпочла бы добиваться своих целей дипломатическим путем, но Киев сам отказался от контактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если бы главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный создал свою партию, она обошла бы на выборах блок действующего президента страны Владимира Зеленского, сообщило издание "Страна" со ссылкой на результаты социологического опроса.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на донецком, запорожском и купянском направлениях, нанесли поражение живой силе и технике противника на краснолиманском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ составили около 700 военнослужащих.

Уничтожено 12 единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства США. Российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8.

Атаки дронов

ВСУ в ночь с понедельника на вторник попытались совершить террористическую атаку на объекты на российской территории с использованием беспилотников самолетного типа, российские средства ПВО уничтожили 22 аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, еще 13 беспилотников перехвачены над Азовским морем и Крымом.

Москва готова к переговорам

Вашингтон должен быть готов оказывать Украине помощь в течение всего 2024 года, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. По его мнению, руководство РФ "не пойдет на мир, пока не увидит результаты выборов" президента США.

Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом и предпочла бы добиваться выполнения своих требований именно политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он назвал "теоретическим заключением" сделанное в СМИ предположение о том, что переговоры между Москвой и Киевом могли бы возобновиться на территории одной из западных стран, например Венгрии.

Проблемы с помощью от США

Демократическая и Республиканская партии США не смогли найти компромисс в отношении запроса президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины, сообщила телекомпания NBC. По ее данным, все попытки договориться зашли в тупик из-за "глубоких разногласий".

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США ждут от вашингтонской администрации разъяснений относительно ее плана действий по конфликту на Украине и готовы рассматривать выделение дополнительных средств на помощь Киеву только в увязке с мерами по охране границы с Мексикой и пресечению нелегальной миграции, заявил спикер палаты республиканец Майк Джонсон.

Власти США пригласили президента Украины выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Киеву, проинформировал лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер.

Европейские страны продолжат помогать Киеву, но не смогут заменить военную помощь США Украине, если она вдруг прекратится, сообщил портал Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

Не ждут в НАТО

Вашингтон рекомендовал европейским союзникам по НАТО не вести с Украиной разговоры о ее вступлении в Североатлантический альянс, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). "В Вашингтоне несколько источников мне подтвердили, что [госсекретарь США Энтони] Блинкен сказал европейцам перестать говорить с Украиной о НАТО. Никакой НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, в Вашингтоне "четко дали сигнал", что Украина не станет членом альянса сразу после завершения боевых действий. "Будут какие-то движения в сторону альянса. Мы получаем какие-то поблажки. Но что в 2024 году мы станем членами - нет. В офисе президента [Украины] с этим смирились", - написал парламентарий.

Перспективы вступления Украины в ЕС

Украина находится "очень далеко" от вступления в Евросоюз, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в интервью новостному порталу standard.sk. Он добавил, что не представляет возможность принятия Украины в ЕС во время происходящего в этой стране военного конфликта.

Глава Европейского совета Шарль Мишель вдвое сократит визит в Китай на саммит ЕС - КНР 7-8 декабря, чтобы срочно обсудить с лидерами Евросоюза угрозу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать начало переговоров о приеме Украины в сообщество. По утверждению газеты Politico, такое решение Мишель принял в связи с тем, что в КНР у него "не будет закрытой линии связи, по которой он мог бы вести переговоры с европейскими лидерами с уверенностью, что его не слушает Китай".

Залужный побеждает Зеленского

Партия главкома ВСУ Залужного в случае ее создания победила бы на выборах в Верховную раду, если бы они прошли в ближайшее время, сообщило издание "Страна" со ссылкой на опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг".

В исследовании оценивался уровень популярности не только действующих партий, но и возможных политических сил, которые в настоящее время не существуют. Так, в соответствии с результатами опроса партия Залужного набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выбором. Второе место занял бы блок Зеленского (26,7%), а третье - партия шоумена Сергея Притулы (7,6%).

Порог в 5% для прохождения в Раду также преодолели бы партия националистического формирования "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ), пропрезидентская партия "Слуга народа" и "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко. Остальные политические силы набрали бы менее 3%.