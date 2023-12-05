В трех странах ЕС идет задержание пяти человек, помогавших сбежать из Италии Артему Уссу

По сведениям агентства ANSA, ордер на арест выписан как на самого россиянина, так и пятерых выходцев из Словении, Сербии, а также отца и сына боснийского происхождения

РИМ, 5 декабря. /ТАСС/. Карабинеры из подразделения в Милане проводят задержание пяти человек на национальной территории Италии и за рубежом по судебному предписанию по обвинению в содействии побегу из-под домашнего ареста российского предпринимателя Артема Усса. Как сообщает агентство ANSA, ордер на арест выписан как на самого россиянина, так и пятерых выходцев из Словении, Сербии, а также отца и сына боснийского происхождения.

Операция проводится в окрестностях Брешии, а также в Словении и Хорватии совместно с Eurojust и при поддержке американских властей. Как сообщается, двоих уже удалось обнаружить: одного из подозреваемых задержали в Брешии, другого в Хорватии. Ранее открытое по факту побега следствие установило, что россиянин бежал из пригорода Милана через Балканы наземным транспортом.

Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, был задержан в Италии 17 октября прошлого года по запросу США, затем под домашним арестом ожидал решения суда об экстрадиции в США. 21 марта суд в Милане принял положительное решение по этому вопросу. 23 марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом. При этом он смог снять электронный браслет наблюдения за местонахождением. Позже Усс добровольно явился в следственный департамент МВД России.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что власти США готовы выплатить до $7 млн за данные об Уссе. Как уточняется в документе, Госдеп предлагает "вознаграждение в размере до $7 млн" за информацию, которая позволит задержать бизнесмена.

Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. В США ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы.

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