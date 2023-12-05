Госдеп утверждает, что США передали РФ предложение по обмену Гершковича и Уилана

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, это предложение отвергли

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты передали России в последние недели новое существенное предложение по обмену осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которое было отвергнуто. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"В последние недели мы представили [РФ] новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отклонено", - сказал дипломат.