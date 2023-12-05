В Израиле заявили, что воюют с ХАМАС ради спасения западной цивилизации

Президент еврейского государства Ицхак Герцог отметил, что израильские власти предупреждают гражданское население и просят эвакуироваться в безопасные зоны

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог в оправдание большого числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа заявил, что цель войны с ХАМАС - спасение западной цивилизации.

"Это война, которая действительно призвана спасти западную цивилизацию, чтобы спасти ценности западной цивилизации, подвергшиеся нападению со стороны джихадистской сети <...>. Это то, что мы делаем ради всего мира", - сказал он в интервью телекомпании MSNBC, комментируя число жертв мирного населения в анклаве.

Герцог также отметил, что израильские власти предупреждают гражданское население и просят эвакуироваться в безопасные зоны.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что безопасных мест в секторе Газа не осталось, даже убежища под флагом ООН подвергаются нападениям.