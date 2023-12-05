Госдеп: американская администрация исчерпает в предстоящие недели средства для Украины

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил о невозможности продолжения помощи без дополнительной поддержки Конгресса

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Американская администрация в ближайшие недели исчерпает средства для поддержки Украины, без решений Конгресса США дальнейшее продолжение помощи невозможно.

Об это сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Очень важно, чтобы Конгресс принял меры. Мы не можем продолжать финансировать помощь Украине без дополнительной поддержки Конгресса. Это чисто законодательные ограничения, - сказал он. - Мы использовали более 97% выделенных на эти цели средств, у нас осталось очень мало, и мы исчерпаем их в ближайшие недели. Поэтому нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры как можно скорее".