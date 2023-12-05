Осужденного сына экс-главы Белгазпромбанка внесли в список террористов

Основанием стало вступление в законную силу приговора суда о признании Эдуарда Бабарико виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 УК Белоруссии

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Осужденный на восемь лет лишения свободы Эдуард Бабарико, являющийся сыном бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом свидетельствует обновленный перечень причастных к терроризму лиц, опубликованный на сайте Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Основанием для включения Эдуарда Бабарико в этот перечень является вступление в законную силу приговора суда о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), отмечается в сообщении КГБ.

Минский областной суд 5 июля приговорил Эдуарда Бабарико к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, оказании пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также фигурант дела признан виновным в оказании пособничества в организации действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности.

28 ноября апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского областного суда в части назначения наказания Бабарико оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Эдуард Бабарико был задержан вместе с отцом 18 июня 2020 года. В то время он возглавлял инициативную группу по выдвижению отца кандидатом в президенты Белоруссии. Центризбирком отказал в регистрации Виктора Бабарико кандидатом на пост главы государства.

Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года назначил Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В ходе процесса Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными.