В Словакии заявили, что отвергают квоты и выплаты за непринятие беженцев из стран ЕС

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток также сообщил, что на встрече глав МВД стран ЕС обсуждался вопрос о принятии в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии, но согласия по нему достигнуто не было

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Словакия отвергает механизмы по распределению нелегальных беженцев в Евросоюзе и выплаты компенсаций за отказ от их принятия. Об этом заявил журналистам по завершении заседания Совета ЕС на уровне глав МВД министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

"Словакия при решении миграционных вопросов в ЕС не перейдет через обозначенные [Братиславой] красные линии, - сказал он. - Это значит, что мы не примем никаких механизмов [принудительного] распределения беженцев между странами сообщества и выплат финансовых компенсаций за отказ от их принятия".

Схожую со Словакией позицию занимает Чехия. Она считает, что проблемы стремящихся в ЕС потенциальных беженцев необходимо решать в странах их исхода. Братислава и Прага готовы помогать таким людям у них на родине. Обе республики выступают также за укрепление внешних границ ЕС.

Шутай-Эшток проинформировал, что на встрече глав МВД стран ЕС обсуждался вопрос о принятии в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии, но согласия по нему достигнуто не было. "Верю, что оно вскоре будет достигнуто", - сказал политик. Словакия, как и Чехия, поддерживают расширение зоны свободного перемещения граждан и грузов за счет вступления в нее Румынии и Болгарии.