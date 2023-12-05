В Канаде заявили, что насилие не обеспечит долгосрочной безопасности Израиля

Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала как можно быстрее прекратить огонь и начать переговоры о мирном сосуществовании двух государств

ОТТАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского конфликта не обеспечит долгосрочной безопасности Израиля, поэтому нужно как можно быстрее прекратить огонь и начать переговоры о мирном сосуществовании двух государств. Об этом заявила журналистам глава МИД Канады Мелани Жоли.

"Возобновление насилия имеет разрушительные последствия и <...> не обеспечит долгосрочной безопасности Израиля, - сказала министр. - Поэтому насилие должно прекратиться, нам нужно сделать все необходимое, чтобы мы пришли к решению проблемы [мирного сосуществования] двух государств". Канада готова принять самое активное участие в такого рода переговорах после прекращения насилия, добавила Жоли.