Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации Газы

Премьер-министр заявил, что демилитаризовать Газу должна Армия обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, обеспечить это может только Армия обороны Израиля, а любое международное участие недопустимо.

"Еще одно слово о том, что будет после ХАМАС. Газа должна быть демилитаризована, и эту демилитаризацию может обеспечить только одна сила - Армия обороны Израиля. Ни одна международная сила не может быть ответственна за это", - заявил он на пресс-конференции.

"Мы видели, что произошло в других местах, куда они ввели международные силы для демилитаризации. Я не готов закрывать глаза и принимать подобные договоренности", - добавил Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что Израиль, несмотря на усиливающееся международное давление, настроен довести свою военную операцию в Газе до конца. "И я говорю нашим друзьям по всему миру, которые давят на нас с целью завершения войны, что единственный способ завершить войну и сделать это быстро - это задействовать максимальную силу против ХАМАС и уничтожить его. Если наши друзья хотят помочь свернуть эту войну, то это и их война против варварства, и они должны просто поддержать нас", - пояснил он.