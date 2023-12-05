Депутат Бундестага считает, что украинские беженцы должны вернуться домой для помощи ВСУ

Родерих Кизеветтер заявил, что в Евросоюзе находятся более 600 тыс. украинских мужчин, уклоняющихся от военной службы

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер заявил, что следует призвать мужчин-беженцев с Украины вернуться на родину для помощи соотечественникам на фронте и в тылу.

Кизеветтер отметил в эфире телеканала Welt, что в Евросоюзе находятся более 600 тыс. украинских мужчин, уклоняющихся от военной службы. "В одной только Германии их 220 тыс.", - подчеркнул он. "И они, конечно, помогли бы облегчить положение солдат на фронте. Они также помогли бы родине в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в оказании гражданской поддержки. Поэтому мы, немцы, также должны обратиться с призывом к молодым людям", - указал депутат.

И ЕС, по его словам, должен сделать это. "Только в Германии это будет более десяти дивизий", - резюмировал Кизеветтер.