Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

По словам Йоава Галанта, "это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"ХАМАС теряет контроль, несет потери, и это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля, действующих с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой. Наши результаты очень значительны, впечатляющи и точны", - заявил он на пресс-конференции.

Министр признал, что и армия в боях "вынуждена платить цену", неся потери, но Израиль не откажется от целей своей военной операции. "Я говорю всем им [командирам], семьям [погибших военнослужащих] и всем нам: есть только один путь оправдать жертвы - это победа. И победа должна быть однозначной, точной и должна привести к выполнению всех поставленных целей: уничтожение организации ХАМАС, полное разрушение ее потенциала и возвращение похищенных домой", - указал Галант.

Он выразил мнение, что Израиль "ведет самую справедливую войну" и борется за возможность существовать в регионе. "Поэтому мы сделаем все, задействуем все общество, Армию обороны Израиля, чтобы по окончании этой войны ХАМАС как организация прекратила бы свое существование в секторе Газа. Мы это сделаем, чего бы это нам ни стоило", - подчеркнул глава Минобороны.