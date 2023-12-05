5 декабря, 19:39,
обновлено 5 декабря, 20:37
Палестино-израильский конфликт

Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

По словам Йоава Галанта, "это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Читайте также
Возобновление боев после семидневного перемирия. Конфликт в Палестине

"ХАМАС теряет контроль, несет потери, и это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля, действующих с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой. Наши результаты очень значительны, впечатляющи и точны", - заявил он на пресс-конференции.

Министр признал, что и армия в боях "вынуждена платить цену", неся потери, но Израиль не откажется от целей своей военной операции. "Я говорю всем им [командирам], семьям [погибших военнослужащих] и всем нам: есть только один путь оправдать жертвы - это победа. И победа должна быть однозначной, точной и должна привести к выполнению всех поставленных целей: уничтожение организации ХАМАС, полное разрушение ее потенциала и возвращение похищенных домой", - указал Галант.

Он выразил мнение, что Израиль "ведет самую справедливую войну" и борется за возможность существовать в регионе. "Поэтому мы сделаем все, задействуем все общество, Армию обороны Израиля, чтобы по окончании этой войны ХАМАС как организация прекратила бы свое существование в секторе Газа. Мы это сделаем, чего бы это нам ни стоило", - подчеркнул глава Минобороны. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль