Вице-премьер Украины назвала экономику страны заложником Польши из-за блокирования КПП

Ирина Верещук отметила, что "блокада на польской границе" продолжается уже месяц

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что экономика Украины оказалась заложником блокирования КПП на границе страны с Польшей.

"Уже месяц продолжается блокада на польской границе. <...> В заложники поляки захватили украинскую экономику", - написала она в своем Telegram-канале. "И блокируют поляки не столько нашу границу с Польшей, сколько нашу границу с ЕС", - добавила Верещук.

Продолжая свои размышления, она задалась вопросом, как Украина и западные партнеры могут противостоять России, если они не могут разрешить вопрос относительно блокады поляками государственной границы.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Переговоры с протестующими польскими перевозчиками пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля прошлого года.

Такая же ситуация наблюдается и на границе со Словакией. С 1 декабря Союз автоперевозчиков Словакии проводит бессрочную блокаду единственного КПП на границе с Украиной. В настоящий момент ожидание в очереди для украинских фур составляет пять дней, очередь из машин растянулась примерно на 20 км.