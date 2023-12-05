Пентагон считает, что палестино-израильский конфликт удерживается в пределах сектора Газа

Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер отметил, что одна из целей США - не допустить распространения кризиса на другие территории в регионе

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Минобороны США полагает, что текущий палестино-израильский конфликт пока удерживается в пределах сектора Газа. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы сосредоточены на предотвращении распространения кризиса в Израиле, связанного с конфликтом между ним и ХАМАС, на более широкие [территории] в регионе. По нашей оценке, пока его удается удерживать. Израиль борется с ХАМАС в секторе Газа", - утверждал представитель Пентагона.