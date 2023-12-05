Байден заявил, что отказ ХАМАС освободить заложниц сорвал перемирие

Президент США также обвинил боевиков радикального движения в сексуальном насилии над женщинами и девочками

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Отказ радикального палестинского движения ХАМАС освободить удерживаемых в заложниках молодых женщин стал причиной срыва перемирия на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Бостоне на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной компании.

"Я буду предельно ясным: отказ ХАМАС освободить оставшихся молодых женщин сорвал эту сделку и положил конец паузе в боевых действиях", - сказал Байден. Он подчеркнул, что все удерживаемые ХАМАС заложники должны быть немедленно освобождены и США не прекратят добиваться их возвращения к семьям.

"Это гражданские женщины, в основном в возрасте от 20 до 39 лет, ХАМАС отказалось отпустить их в соответствии с соглашением о приостановке боевых действий", - добавил американский лидер. Он также обвинил боевиков ХАМАС в сексуальном насилии над женщинами и девочками.