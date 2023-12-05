США заявили, что не откажутся от контактов с Азербайджаном

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркнул, что прекращение дипломатических отношений с Баку "противоречило бы интересам мира и безопасности в регионе"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация США не намерена отказываться от контактов с Азербайджаном, взаимодействие с которым отвечает американским национальным интересам. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена на этой неделе в Азербайджан. "Мы никогда не говорили, что не собираемся продолжать сотрудничество с Азербайджаном, что противоречило бы нашим интересам как Соединенных Штатов Америки. Мы считаем, что прекращение наших дипломатических отношений с Азербайджаном противоречило бы интересам мира и безопасности в регионе", - ответил дипломат.

По его словам, США "продолжают напрямую взаимодействовать и с Азербайджаном, и с Арменией". Вашингтон продолжает призывать Баку "уважать права человека и основные свободы" и "стремиться к прочному миру с Арменией", продолжил Миллер. "Это то, что будет оставаться в основе нашего дипломатического взаимодействия", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он отказался обсуждать детали переговоров О'Брайена в республике, отметив, что помощник госсекретаря поднимет вопросы, касающиеся прав человека.

О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать попытки создания торгового пути из Центральной Азии в Турцию через Закавказье и блокировать проекты такого рода в случае применения Азербайджаном силы против Армении. Как подчеркнул помощник госсекретаря 15 ноября, США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили несколько визитов высокого уровня и дали понять Баку, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Ереваном. По мнению американской администрации, выход Азербайджана и Армении на мирную договоренность зависит на нынешнем этапе от Баку, отметил О'Брайен.