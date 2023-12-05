Зеленский не стал выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для сенаторов США

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер объяснил это тем, что в последнюю минуту "что-то случилось", но подробностей не привел

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отказался выступать перед сенаторами США по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Зеленский, кстати, не сможет принять участие в брифинге. Что-то случилось в последнюю минуту", - сказал он в беседе с журналистами. Сенатор не стал уточнять причины отмены выступления украинского лидера.

В понедельник Шумер сообщил, что американские власти пригласили Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге. Шумер отметил, что рассчитывает на присутствие всех сенаторов на этом важном брифинге. По его словам, в ближайшие дни Сенат должен проголосовать по вопросу выделения дополнительных средств, в том числе на помощь Киеву.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.