Посол Израиля завершает миссию в России

Александр Бен Цви пояснил, что уходит на пенсию в конце декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.

"К сожалению, я должен это подтвердить, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию. У меня будет преемница, она очень компетентная. Ее зовут Симона Гальперин. Она приедет на следующий день по завершении моей миссии".

Бен Цви родился в 1956 году. В 1983 году поступил на службу в МИД Израиля. Занимал несколько должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах, в том числе был послом в Коста-Рике, по совместительству в Никарагуа и Панаме, в Словакии и Польше. В 1992-1995 годах работал заместителем главы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. С ноября 2020 года занимает должность посла Израиля в РФ.

Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. За время дипломатической работы она занимала различные должности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. В дальнейшем она заняла в министерстве пост заместителя главы департамента Евразии и Западных Балкан - подразделения МИД Израиля, отвечающего, в частности, за связи с Россией и странами постсоветского пространства.