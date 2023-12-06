Белый дом заверил, что Байден не отказался от обещания помогать Киеву

Заместитель пресс-секретаря администрации президента Оливия Далтон отметила, что лидер США "настроен решительно", а большинство законодателей "поддерживают помощь Украине"

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не отказывается от своих слов о готовности оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, несмотря на трудности с одобрением в Конгрессе дополнительной помощи Киеву. Об этом заявила во вторник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон на брифинге на борту самолета американского лидера во время его следования в Бостон (штат Массачусетс).

Ей был задан вопрос о том, не пересмотрел ли Байден свое обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Журналисты также спросили, не пожалел ли американский лидер об этих словах в свете того, что республиканцы сейчас отказываются одобрить выделение дополнительных средств на помощь Киеву.

"Что касается пересмотра этого, то совершенно нет", - прочеркнула Далтон. "Президент решительно настроен относительно того, какие здесь ставки для Украины и не только для Украины, а для демократий по всему миру", - утверждала она. Далтон также полагает, что большинство законодателей от обеих партий "поддерживают помощь Украине".

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели планируется получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. В понедельник американская газета Politico сообщила, что из-за позиции республиканцев голосование в Сенате США по помощи Киеву, которое состоится, вероятнее всего, 6 декабря, обречено на провал.