В Белоруссии создали Межведомственный совет по обеспечению технологического суверенитета

Одной из основных задач совета станет координация деятельности госорганов, направленной на выработку предложений по разработке и модернизации критических технологий

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии принял постановление о создании в республике Межведомственного совета по обеспечению технологического суверенитета. Документ опубликован на Национальном правовом портале Белоруссии.

"Создать Межведомственный совет по обеспечению технологического суверенитета", - говорится в постановлении, которым утверждаются положение о совете и его состав, а также форма перечня критических технологий и товаров, разработка и модернизация которых направлена на преодоление зависимости от импорта такой продукции.

В положении о совете технологический суверенитет определяется как "способность Республики Беларусь располагать важными для обеспечения благосостояния населения и конкурентоспособности критическими технологиями (товарами), а также возможность их самостоятельно разрабатывать или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости". Под ней в документе понимаются отношения между государствами, при которых развитие национальной экономики зависит от торговли с одним зарубежным партнером или от одной технологии.

Состав совета формируется из представителей государственных органов, подчиненных или подотчетных президенту Белоруссии, Национальной академии наук, органов госуправления и других организаций, подведомственных правительству республики. Председателем совета является вице-премьер, курирующий вопросы научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Основными задачами совета являются координация деятельности госорганов, направленной на выработку предложений по разработке и модернизации критических технологий, и рассмотрение вопросов государственной политики в области технологического суверенитета.

Постановлением совету предписано в двухмесячный срок принять решение о формировании перечня критических технологий.