Палестина призвала международное сообщество помешать оккупации Восточного Иерусалима

Как заявили в МИД ближневосточного государства, поселенческий проект Израиля нацелен на "иудаизацию Иерусалима" и его отделение от палестинских окрестностей

РАБАТ, 6 декабря. /ТАСС/. МИД Палестины призвал международное сообщество, в том числе США, срочно вмешаться, чтобы воспрепятствовать реализации одобренного правительством Израиля плана по строительству почти 1,8 тыс. единиц поселенческого жилья в Восточном Иерусалиме.

"Призываем к срочному международному и американскому вмешательству с целью остановить реализацию колониального плана, одобренного израильским оккупационным правительством", - говорится в коммюнике ведомства, которое цитирует информационное агентство WAFA. "Этот план включает строительство 1 792 единиц поселенческого жилья в оккупированном Восточном Иерусалиме", - пояснили в МИД.

Поселенческий проект Израиля, как отметили в министерстве, является "неотъемлемой частью планов оккупанта, направленных на наводнение Иерусалима колониями и колонизаторами и на изменение существующей исторической, политической, правовой и демографической реальности".

"Этот план нацелен на иудаизацию Иерусалима и полное отделение его от палестинских окрестностей, чтобы тем самым еще больше разъединить Иерусалим и юг оккупированного Западного берега реки Иордан за счет поглощения палестинской земли, - заявили в МИД. - Такой план нацелен на подрыв Израилем возможности создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме".

Предпринятые шаги говорят о "намерении Израиля решить судьбу переговоров об окончательном урегулировании в одностороннем порядке и силой оккупации, что закроет дверь к возрождению мирного процесса и разрешению конфликта политическими средствами", подчеркнули в министерстве. "Это приведет к погружению региона в бесконечную спираль насилия, которую трудно контролировать, а также к угрозам безопасности и стабильности для региона и мира", - подытожили в МИД.