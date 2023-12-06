Сунак предложил Нетаньяху открыть новые пункты для доставки гуманитарной помощи в Газу

Стороны также обсудили срочные усилия по обеспечению безопасного освобождения оставшихся в анклаве заложников и эвакуацию из него британцев

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, стороны обсудили текущую ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства Соединенного Королевства.

"Премьер-министр [Сунак] заявил, что нужно позволить доставить в Газу большее количество гуманитарной помощи для нуждающегося в ней гражданского населения. Он подчеркнул, что Великобритания предлагает практическую помощь в вопросе обеспечения поставок жизненно важной помощи. Он обратил внимание на загруженность контрольно-пропускного пункта "Рафах" и указал на необходимость изучить другие маршруты в Газу, включая контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", - говорится в сообщении.

Кроме того, "лидеры обсудили срочные усилия по обеспечению безопасного освобождения всех оставшихся заложников в Газе" и эвакуацию британцев из анклава. В разговоре с Нетаньяху Сунак призвал израильское руководство "проявлять большую заботу о гражданском населении в Газе и сфокусироваться исключительно на военных целях". Британский премьер также выразил поддержку "усилиям по деэскалации напряженности" на границе Израиля и Ливана и "приветствовал обязательства по борьбе с насилием и запугиванием со стороны дестабилизирующих Западный берег реки Иордан поселенцев".