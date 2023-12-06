Посол Израиля сообщил о погибших солдатах ЦАХАЛ с фамилиями выходцев из СССР

Александр Бен Цви отметил, что не знает о наличии гражданства РФ у погибших бойцов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Солдаты ЦАХАЛ с фамилиями выходцев из СССР есть среди погибших в ходе боев с ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

При этом он указал, что не знает, есть ли среди погибших бойцов израильтяне с гражданством РФ. "Люди призываются в армию не из-за того, что они россияне. Мы не имеем понятия, у кого гражданство Российской Федерации, Украины, Казахстана, Азербайджана, Соединенных Штатов или Франции. Я могу только сказать, что если ты смотришь на имена погибших, то там есть имена, у которых явно корни из стран Советского Союза. Не могу утверждать, что из России. Мы такой подсчет не ведем", - сказал дипломат.

При этом он обратил внимание, что в армию призывают израильтян, которым пришло время идти на срочную службу с 18 лет, вне зависимости от наличия другого гражданства.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что число военных, погибших в ходе наземной операции в секторе Газа, увеличилось до 80.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив палестинское радикальное движение ХАМАС в срыве перемирия