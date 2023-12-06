5 декабря, 22:06

Байден не уверен, что стал бы переизбираться, если бы не баллотировался Трамп

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Carolyn Kaster

Действующий президент США заявил, что не может "позволить победить" Дональду Трампу

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступил с утверждением, что, возможно, не стал бы претендовать на переизбрание, если бы предыдущий американский лидер Дональд Трамп не претендовал бы вновь на высший государственный пост.

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"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться. Но мы не можем позволить ему победить", - приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома. Действующий президент США выступал на предвыборном мероприятии в штате Массачусетс.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

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