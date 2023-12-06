Госдеп: торговля венесуэльской нефтью переходит из незаконной сферы в официальный сектор

Такая ситуация лучше для Боливарианской Республики, поскольку цена топлива была занижена, когда оно продавалось на черном рынке, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Торговля венесуэльской нефтью, которая раньше считалась незаконной, после смягчения американских санкций возвращается из тени в официальный сектор, в том числе и в Соединенных Штатах. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

"Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты являются крупнейшим партнером Венесуэлы в энергетическом секторе. В период действия рестрикций обход санкций привел к тому, что добыча нефти стала предметом незаконной торговли, в основном с КНР, а также с некоторыми другими странами, включая Иран. Сейчас мы видим, что незаконная торговля возвращается в официальный сектор после многих лет пребывания вне его, что является позитивным фактором, поскольку позволяет избежать попадания этой продукции в Китай и Иран", - утверждал дипломат.

По его версии, нынешняя ситуация "лучше для венесуэльского народа, поскольку, когда нефть продавалась на черном рынке, цена на нее была занижена на 30-35%". "И это хорошо для нас, потребителей, потому что мы получаем нефть и другие необходимые нам продукты на наши рынки", - отметил помощник госсекретаря на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией.

По словам Николса, "Соединенные Штаты в координации с международными партнерами и демократическими силами Венесуэлы оценят все предпринимаемые [правительством Боливарианской Республики] действия и проведут обзор своей санкционной политики".

Октябрьские договоренности и шаги США

В октябре представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской республике в 2024 году. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов. Президентские выборы в республике должны пройти во второй половине 2024 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позднее заявил, что Венесуэла до конца ноября должна восстановить в политических правах некоторых оппозиционных лидеров, которые не могут по этой причине принять участие в президентских выборах. Он имел в виду в том числе победительницу оппозиционных праймериз Марию Корину Мачадо, которая поражена в политических правах до 2030 года.

Высказывания главы американской дипломатии вызвали крайне негативную реакцию венесуэльских властей, обвинивших Блинкена во лжи и шантаже. Каракас отрицает, что эти требования были включены в соглашение с радикальной оппозицией.