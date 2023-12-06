Глава Минобороны ФРГ признал наличие задержек с поставками оружия на Украину

Борис Писториус заметил, что это касается как боеприпасов, так и систем ПВО

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что существуют задержки с поставками оружия на Украину, но в то же время подчеркнул, что мощности будут наращены как можно скорее.

"Мы доставляем то, что можем. Это касается практически всех остальных союзников и партнеров", - заявил Писториус в интервью телеканалу ZDF, напомнив, что ФРГ является вторым после США поставщиком вооружений на Украину. "Сейчас у нас есть проблема: хорошо известно, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо", - констатировал он. При этом министр заметил, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны. "Однако оборонная промышленность наращивает мощности везде, где только может", - заверил Писториус.

"Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", - указал он, добавив, что требуется время для того, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы затем иметь возможность производить быстро и оперативно. В качестве примера глава Минобороны ФРГ привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которое Германии пришлось возобновить. "Мы говорим о сроках, которые можно ускорить, но нельзя полностью отменить", - резюмировал министр.

Писториус отметил, что Германия не является союзником Украины и, следовательно, не состоит в альянсе. Вместе с тем он сказал, что Россия продолжает производить, несмотря на санкции, "хотя и не самый современный материал". Ход конфликта, как считает глава оборонного ведомства ФРГ, трудно предсказать. "Вот почему важно и необходимо делать ставку прежде всего на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы", - заключил Писториус.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд.