Пентагон сообщил, что США, Япония и Южная Корея начнут обмен данными о пусках ракет в КНДР

По словам советника американского министра обороны Илая Рэтнера, стороны находятся на пути к тому, чтобы подготовить многолетний план проведения трехсторонних военных учений

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония приступают на днях к обмену в режиме реального времени данными систем предупреждения о ракетном нападении и находятся на пути к тому, чтобы подготовить многолетний план проведения трехсторонних военных учений. Об этом сообщил во вторник помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер.

Он подтвердил, что вопросы, связанные с запуском упомянутой системы, призванной отслеживать прежде всего ракетные запуски КНДР, обсуждались на ноябрьских консультациях министров обороны США, Южной Кореи и Японии. Эти консультации прошли в ходе визита шефа Пентагона Ллойда Остина в Сеул. "Природа инициативы сводится к тому, чтобы дать США, Японии и Южной Корее возможность обмениваться в трехстороннем формате данными [систем предупреждения] о ракетном нападении. И цель заключалась в том, чтобы эта [схема] стала оперативной до конца календарного года. И эта цель будет достигнута", - заявил Рэтнер на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС. "Мы на пути [к цели]. Эта цель будет достигнута, что чрезвычайно важно для наших трех стран с оперативной и политической точек зрения", - отметил помощник главы военного ведомства.

Кроме того, напомнил он, США, Япония и Южная Корея летом условились подготовить "многолетний план [военных] учений между тремя странами". "У нас было эпизодическое трехстороннее военное сотрудничество, временами в ответ на провокации и деятельность КНДР. Цель здесь - сделать их (трехсторонние военные учения - прим. ТАСС) регулярными, институционализировать их. Мы находимся на пути и к этому тоже", - подчеркнул Рэтнер. "Для тех, кто не живет и не дышит Индо-Тихоокеанским регионом: речь идет об исторической эволюции в том, как мы думаем о поддержании безопасности в регионе в плане сотрудничества между Японией и [Южной] Кореей, а также в трехстороннем формате, с участием США", - убежден представитель Пентагона.

Договоренности об обмене в режиме реального времени разведывательной информацией о ракетных пусках и наращивании совместных учений были достигнуты на встрече лидеров США, Республики Корея и Японии, состоявшейся 18 августа нынешнего года в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Как пояснял в конце августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, создаваемый механизм обмена информацией "позволит улучшить совместный процесс обнаружения и оценки запусков ракет КНДР". Цель, по словам Райдера, заключается в том, чтобы гарантировать способность трех сторон "расширить и ускорить любого рода коммуникационные процессы в случае возникновения потенциальной кризисной ситуации".