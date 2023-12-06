Лидер КНДР растрогался и прослезился во время слета матерей

Эксперты считают, что реакция Ким Чен Ына может быть связана с кампанией по повышению роли женщин в рамках подготовки дочери руководителя страны к наследованию власти

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын растрогался во время одного из докладов на слете матерей и прослезился. Об этом свидетельствуют кадры, распространенные Центральным телевидением республики.

Отмечается, что это произошло во время выступления с докладом секретаря партии Ли Иль Хвана. Как указывает телеканал YTN, вид растроганного Ким Чен Ына должен был, вероятно, подчеркнуть роль матерей. Слет матерей открылся 3 декабря.

Южнокорейские эксперты видят несколько причин того, почему эти кадры были распространены. Речь самого Ким Чен Ына на слете была связана с падением рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости - число рождений на одну женщину в течение жизни - составляет 1,79 в КНДР. Для естественного воспроизводства населения необходим показатель 2,1.

Помимо этого, часть специалистов считает, что в КНДР все более распространяется несоциалистическое поведение, а базовые нормы в семьях прививают матери. Эта тема также была поднята во время речи Ким Чен Ына. Некоторые эксперты полагают, что демонстрация кадров связана с кампанией по повышению роли женщин в рамках подготовки дочери лидера страны к наследованию власти.

Кроме того, во время своего выступления на слете Ким Чен Ын отметил, что вспоминает о матерях страны, когда испытывает сложности во время решения государственных проблем. По словам лидера КНДР, их пример воодушевляет его.