Помощник Остина не захотел говорить об инцидентах ВС США и КНР после встречи лидеров стран

Илай Рэтнер раскритиковал Китая и выступил с утверждением, что НОАК за последние два года допустила по причине непрофессиональных действий больше инцидентов с участием американских вооруженных сил, чем за последние десять лет

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Пентагон не желает комментировать ситуацию вокруг возможных изменений количества допущенных Народно-освободительной армией Китая (НОАК) опасных, по оценке Вашингтона, инцидентов с участием Вооруженных сил США в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей после переговоров лидеров двух стран в середине ноября.

"Сегодня у меня нет комментариев на этот счет", - сказал помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС. Он отвечал на вопрос о том, изменилась ли частота опасных, как утверждает вашингтонская администрация, инцидентов после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в Сан-Франциско 15 ноября. Речь идет не только об инцидентах в воздухе и на море, но и, как подчеркнул помощник министра, "в некоторых случаях и на суше". Он не пояснил характер такого рода инцидентов.

При этом Рэтнер продолжил критику Китая и вновь выступил с утверждением, что НОАК за последние два года допустила по причине непрофессиональных или небезопасных действий больше инцидентов с участием Вооруженных сил США, чем за предыдущие десять лет. По его версии, "с осени 2021 года по осень 2023 года произошло около 200 перехватов в воздухе, которые [власти США] охарактеризовали как рискованные <...> по всему региону от Восточно-Китайского до Южно-Китайского моря". "А если добавить сюда наших союзников и партнеров, то получится около 300", - сказал помощник министра.